Il sistema umanitario è preparato per affrontare guerre e disastri in continuo aumento?

Memorandum Italia–Libia: 40 organizzazioni in piazza contro il rinnovo degli accordi Mercoledì 26 ottobre le organizzazioni invitano la società civile a scendere in piazza durante la manifestazione organizzata alle 17,30 in Piazza dell’Esquilino a Roma per chiedere all’Italia e all’Europa di riconoscere le proprie responsabilità e non rinnovare gli accordi con la Libia. Se entro il 2 novembre il governo italiano non deciderà per la sua revoca, il Memorandum Italia–Libia verrà automaticamente rinnovato per altri 3 anni