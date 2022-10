Maestre e maestri d'Italia, Gianni Rodari

Il quinto episodio della serie podcast Maestre e maestri d’Italia, ideata da Riccardo Bonacina e da me realizzata con Chora media per VITA, grazie al sostegno della Fondazione Cariplo, è intitolato La grammatica della fantasia, ed inizia con una filastrocca. Una filastrocca di Gianni Rodari, grande scrittore e giornalista, ma anche maestro, che ha dedicato gran parte della vita alla letteratura per bambini ma anche all’educazione. La filastrocca dice: “Ho conosciuto un tale…”.

A recitarla è Rodari stesso. Nel podcast poi c’è ancora la sua voce mentre tiene una lezione a Napoli sulla fiaba nel 1967, in un ciclo di conferenze chiamato “Libri d’oggi per ragazzi d’oggi” e in un’altra situazione in cui dialoga con i bambini di una classe elementare di Arezzo e compone con loro una storia: “C’era una principessa…”.

Il titolo dell’episodio è presa da un famoso saggio dello stesso Rodari, che condensa e trascrive un lungo seminario con maestre e maestri tenuto a Reggio Emilia, su invito di Loris Malaguzzi nel 1972. La questione da cui parte in quell’occasione Gianni Rodari è cruciale: come si può aiutare i bambini a liberare la loro fantasia e creatività? Come nasce una storia?

L’altro protagonista di questo episodio è Alex Corlazzoli, un vero discepolo di Rodari. Corlazzoli, facendo una strada per certi inversa rispetto a Rodari, ha cominciato dal giornalismo ed è finito a insegnare, anche se ama ancora scrivere, ha tantissimi libri al suo attivo (l’ultimo Sussidiario per i genitori) ed è seguito sul suo Blog del Fattoquotidiano.it che si occupa di scuola in modo intelligente. Scrive lì: “Nella vita non avevo previsto di fare l’insegnante. Ho sempre sognato di fare il giornalista. Anzi da bambino avrei voluto fare il prete”. Ma in realtà Alex è un maestro dalla testa ai piedi, appassionato dei suoi ragazzi e senti che, esattamente come Rodari, è il primo ad imparare da loro, dalla loro sete di crescere, dalla loro voglia di vivere.

Nell’episodio c’è il racconto di una mattinata con gli allievi della scuola elementare di Salvirola, in provincia di Cremona, dove insegna Corlazzoli. E c’è anche un’intervista di Mario Lodi, rilasciata nel 2006, che ha come tema proprio Gianni Rodari. Un episodio proprio da non perdere.

L'episodio numero 5 di Maestre e maestri d'Italia si può ascoltare da domani a questo link.

L'immagine di apertura è tratta da un'intervista della Tv della Svizzera Italiana.