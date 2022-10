Robot al servizio degli anziani: stimolano emozioni e fanno compagnia

Il caro bollette nelle Rsa è un problema sociale, non dei gestori Un viaggio in dieci tappe nelle residenze per anziani non profit alle prese con il caro-bollette. Dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto e la Sardegna la situazione è la stessa: costi alle stelle, per consumi incomprimibili. Le realtà non profit, che gestiscono la metà dei posti letto delle residenze per anziani di tutta Italia, sono in ginocchio. Ormai non è nanche solo una questione di prezzo: è difficile persino trovare un fornitore di energia. La soluzione può venire solo dalle istituzioni, con un intervento di sistema: che ad oggi non c'è