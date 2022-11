Stafanini (AsviS): "Esg, nessun alibi per la fragilità della esse"

La "esse" debole. La "esse" fragile. La "esse" da far crescere. Stiamo parlando della "esse" di "social" nella triade Esg che contrassegna la moderna responsabilità di impresa. Un sociale che stenta, rispetto all'"Environmental", l'ambientale, che le azienda praticano, un po' per convinzione un po' per convenienza, e rispetto alla "governance", che riguarda soprattutto (ma non solo) i rapporti interni, le relazioni coi dipendenti, il capitale umano e che quindi registra un'attenzione diciamo fisiologica.

Di questo tema, cui abbiamo dedicato il magazine di Ottobre, che trovate ancora per qualche giorno in edicola, abbiamo parlato con Pierluigi Stefanini, presidente e portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile - AsviS, che ci ha raccontato come l'obiezione della difficoltà a misurare l'impatto sociale di alcune azioni, spesso formulata dalle aziende, sia molto spesso un alibi. Secondo Stefanini, l'Agenda 2030 dell'Onu e gli stessi goals che propone in materia di sviluppo sostenibile, fornirebbero un orizzonte chiaro cui tendere e la tassonomia sociale europea, in preparazione, fornirà una strada percorribile.