Bergamo Capitale della Cultura: la comunità nutre e cura i più fragili

La condivisione del cibo, si sa, è dall’alba dei tempi elemento di coesione all’interno delle comunità. Anche oggi, la solidarietà alimentare può essere un tema attorno al quale i cittadini si uniscono e si impegnano per il sostegno di chi è più fragile. Lo sanno bene gli amministratori del Comune di Bergamo – in particolare l’assessorato alle Politiche sociali – che, assieme al Csv locale, ha realizzato dei percorsi laboratoriali sul tema della povertà, nel contesto di Bergamo Capitale della Cultura 2023. Questa iniziativa ha portato alla costituzione di un tavolo di lavoro con le associazioni che si occupano di lotta allo spreco, di distribuzione di pasti, di mense per gli indigenti e altre azioni legate al diritto al cibo e alla creazione di una mappa della solidarietà alimentare del territorio, la cui resa grafica è stata ideata in collaborazione con Tantemani, il laboratorio per donne in situazioni difficili e ragazzi disabili della cooperativa Patronato San Vincenzo.

“Durante il Covid la solidarietà alimentare si è molto sviluppata, nel 2020 tante associazioni si sono messe in moto per far arrivare gli aiuti a chi ne aveva bisogno”, racconta Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo. “Così è nata l’idea di creare un tavolo di lavoro, perché tutti quelli che si occupano di questo tema possano fare rete, in modo da coordinarsi ed essere più efficaci nella distribuzione e nel sostegno dei più fragili”. A partecipare al progetto, tante realtà del settore: cooperativa sociale Aeper, Banco di solidarietà alimentare, Caritas, Hub solidale “Una mano per tutti” del quartiere Malpensata, Centro per tutte le età San Tomaso-hub solidale, Centro per tutte le età Carnovali-hub solidale, Croce rossa italiana di Bergamo, Dispensa sociale (di cui abbiamo già scritto), Mensa frati capuccini, Mercato e cittadinanza, Mt 25, Serizio esodo Patronato San Vincenzo, Società San Vincenzo de Paoli Odv e i Servizi sociali del Comune di Bergamo. “Vogliamo che le associazioni, le cooperative e le altre realtà solidali del territorio siano protagoniste e partecipi nei percorsi di sostegno alla fragilità dell’amministrazione, non semplici erogatori di servizi”, continua Messina. “Con questo processo intendiamo riflettere assieme sul tema della solidarietà alimentare, uscendo da una logica autoreferenziale e pensandoci in una prospettiva più ampia, che coinvolga l’intera città”.