Rollo, Legacoop Puglia: «Costruiamo il sociale ed il welfare del futuro»

Di conseguenza, Rollo rilancia il tema delle comunità energetiche quale buona prassi in cui sviluppare il senso di comunità. «Da anni stiamo spingendo affinché nascano comunità energetiche nelle cooperative, in modo da favorire un processo di natura sociale che porti beneficio alle famiglie coinvolte. L’altra cosa su cui stiamo spingendo è che lì dove ci sono i grandi impianti energetici l’imprenditore deve cedere delle quote di quell’energia, quindi della sua società, in favore delle comunità interessate. Non è più accettabile che ci siano territori con centinaia di pale eoliche e non ci siano però i soldi per fare anche un semplice rappezzo stradale. Per questo, non chiediamo le royalty dallo sfruttamento di questi impianti, ma chiediamo la condivisione col territorio, una sorta di società tra comunità ed impresa, tra privato-privato, e l’accordo deve essere che la società ceda una quota di energia per andare sull’autoconsumo. Questo» conclude Rollo «servirebbe molto per spingere il sistema artigianale, commerciale, imprenditoriale, anche relativo alla piccola impresa che nasce. Se questo dovesse essere il futuro, dal mio punto di vista la crisi energetica potrebbe essere addirittura un sistema per ridare vita a tanti territori che fino ad oggi vengono abbandonati».