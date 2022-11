Da nord a sud, i diritti rubati a bambini e adolescenti

Dal 16 e sino al 20 novembre, data in cui sarà celebrata la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, lo slogan sarà soltanto uno: #lasciatecigiocareinpace. Sono numerose le città (Bergamo, Messina, Genova, Moncalieri, Pioltello, Firenze, Roma, Napoli, Lecce, Lamezia Terme) nelle quali l’appello sarà accolto da bambine, bambini, famiglie, insegnanti e operatori sociali, in prima linea nel sostenere la mobilitazione fatta di giochi e laboratori della “Rete Ip Ip Urrà – Infanzia Prima”, un progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Bambini e adulti di riferimento, educatori e insegnanti ragioneranno sul tema dei diritti riconosciuti e di quelli purtroppo ancora negati, in tanti luoghi del mondo lontani ma anche vicini a noi. Per incontrarsi hanno scelto luoghi informali, piazze, centri educativi, biblioteche, scuole. Lo faranno riflettendo e giocando insieme a partire da due temi fondamentali enunciati dalla Convenzione del 1989: il Gioco e la Pace. Costruiranno una catena di messaggi, desideri e preghiere che si ispira alle bandiere delle preghiere tibetane: idealmente si unirà da un Sud a un Nord del nostro Paese per urlare a gran voce il diritto e il desiderio di un mondo che abbia il coraggio di abbassarsi all’altezza dei bambini garantendo loro un presente e un futuro di pace, giustizia e sostenibilità ambientale.

«Il tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza resta centrale nel nostro Paese – commenta Barbara Pierro, coordinatrice del progetto “Ip Ip Urrà – Infanzia Prima” – e nel mondo attraversato purtroppo da guerre, pandemia e crisi di giustizia. A farne le spese sono i più piccoli e gli adolescenti, su cui gravano gli effetti peggiori di questo clima di ingiustizie diffuso. L’aumento della povertà educativa e delle disuguaglianze in termini di apprendimenti formali e informali di qualità, con un maggiore isolamento di famiglie e bambini, sono alcune delle conseguenze su cui cerchiamo di intervenire tempestivamente, ma è necessario costruire una visione di città/paese e di educazione che metta al centro i più piccoli e garantisca loro città a misura di famiglie, bambini e adolescenti, il diritto ad una crescita armoniosa e serena e soprattutto il diritto a giocare in pace».

Ecco tutte le iniziative in programma.

Mercoledì 16 novembre

Lecce, Fermenti Lattici: a partire dalle 15:30, alla biblioteca “L'Acchiappalibri”, ai bambini presenti saranno letti storie e racconti ispirati alla bellezza dello stare insieme, alla condivisione e al rispetto delle diversità. Si scriveranno parole di pace e si costruiranno bandiere tibetane da allestire in giardino in un'ideale connessione con le altre città del progetto.

Giovedì 17 novembre

Pioltello (Milano), Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali (un’attività in collaborazione con l’associazione Genitori Lilliput e la Biblioteca Comunale “A. Manzoni”). Durante la mattinata, in biblioteca, si terrà una lettura animata sul tema dei diritti. Successivamente, mamme e bambini comporranno insieme le bandierine della preghiera tibetana. Ai più piccoli sarà chiesto di lasciare un segno, mentre le donne scriveranno un messaggio di pace. La striscia di bandierine, insieme al cartellone “Lasciateci Giocare in Pace”, saranno appese/donate alla biblioteca e a un parco pubblico.

Messina, Ecosmed: a Villa Dante, alle 16:30, i bimbi del Centro socio-educativo “Il Melograno” di Fondo Saccà, accompagnati da educatrici e genitori, si incontreranno nel più grande parco cittadino riappropriandosene per un giorno e animandolo con la loro spensieratezza per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I bambini saranno coinvolti dalle educatrici nelle letture animate di favole e racconti, poi coloreranno e appenderanno agli alberi le bandierine della preghiera tibetana che hanno realizzato, quale gesto simbolico di solidarietà a tutti quei bambini che non hanno accesso ai diritti fondamentali riconosciuti dalle Nazioni Unite.

Venerdì 18 novembre

Napoli, Chi rom… e chi no: a Scampia due appuntamenti che chiuderanno una settimana di laboratori dedicati ai bambini, dai più piccini dell’Econido ai più grandi dello spazio “Fuori Scuola” e dell’Istituto comprensivo “E. Montale” in collaborazione con le insegnanti e le famiglie, sul tema dei diritti espressi nella Convenzione Onu e troppo spesso calpestati e non riconosciuti. La settimana terminerà con un duplice appuntamento alla scuola Montale, venerdì 18 novembre, alle ore 9 e alle 16:30 presso il centro Chikù, sede dell’associazione “Chi rom… e chi no”. In entrambi i momenti, i bambini saranno protagonisti di una lettura animata dedicata al tema della giornata: “I bambini nascono per essere felici”, della Fatratac; poi, in un grande girotondo, legheranno le bandiere con i loro desideri e sogni agli alberi presenti.

Roma, Associazione 21 Luglio: al Polo Ex Fienile di Tor Bella Monaca, insieme ad un gruppo di mamme e bimbi che frequentano i due Play Hub, coordinati dall’associazione “21 luglio” e “Vides”, si concluderà il lavoro sui diritti dell’infanzia portato avanti nelle settimane precedenti. Durante la giornata, mamme e bimbi saranno coinvolti nell’assemblamento di bandierine di stoffa decorate con disegni, su cui saranno riportati pensieri e messaggi di pace nelle diverse lingue e nella rappresentazione grafica di un arcobaleno, colorato con polveri naturali preparate dalle mamme. Un momento della giornata sarà dedicato alla chiusura dell’attività di lettura dell’albo “I bambini nascono per essere felici”, un libro che racconta con parole, immagini e brevi poesie la convenzione sui diritti dell’infanzia.

Lamezia Terme, Comunità Progetto Sud: dal bianco ai colori per preparare la Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. Saranno condivisi insieme giochi e diritti di tutti e tutte, insieme, dalle 15 alle 16.30 in via Reillo n. 7, sala Sintonia.

Sabato 19 novembre

Valseriana, Il Cantiere: il ludobus di “Ip Ip urrà” parteciperà all'iniziativa promossa dai servizi educativi della Prima Infanzia della Valle Seriana, “Insieme per i diritti delle bambine e dei bambini” (VIII edizione): sabato 19 novembre a Cene e domenica 20 novembre a Villa di Serio, dalle 9:30 alle 11:30. Nel corso della manifestazione è previsto un momento dedicato alla lettura dell’albo illustrato "I Bambini nascono per essere felici- i Diritti ti fanno diventare grande”. Seguirà la preparazione dello striscione delle bandierine della pace e dei diritti.

Genova, cooperativa sociale Mignanego: dalle ore 10 alle 12:30, al Nido d’infanzia Vico Rosa - Biblioteca “Nel Frattempo” (via della Maddalena, 16) un laboratorio gratuito per bambini e bambine dai 0 ai 6 anni e rispettive famiglie, con letture a tema e attività espressivo-creativa collettiva. Creazione di bandierine tibetane con colori, disegni, frasi di pace che verranno unite insieme da un filo rosso e poi appese all'esterno nel quartiere della Maddalena.

Firenze, cooperativa sociale L’Abbaino: dalle 10 alle 12, alla ludoteca La Carrozza di Hans, si terrà “Vento di Pace”, in cui i bambini costruiranno oggetti volanti come aerei e maniche a vento per giocare all’aperto.

Domenica 20 novembre

Moncalieri (Torino), Casa Zoe: dal 14 al 18 novembre, durante le ore di ludoteca aperta a Casa Zoe, si tengono “Letture di pace” e laboratori dedicati a bimbi e genitori che hanno come tema i diritti dei più piccoli e spunti di riflessione sulla pace. Domenica 20 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei bambini, la mattinata sarà destinata per parlare di diritti dei più piccoli, camminare e riflettere insieme. Alle 9:45, al Foro Boario, la partenza della Camminata dei Diritti “Passo dopo passo creiamo l'inclusione”, a cura di Air Down e del gruppo Giovani Api. Alle 11:30 arrivo al Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero in via Santa Maria, 27. Alle 11:45 la festa “Moncalieri dei Piccoli Città dei diritti”: pillola teatrale “Uffa”, spettacolo e animazione a cura di Teatrulla e Casa Zoe.