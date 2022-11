Maestre e maestri d'Italia: Pasolini, il maestro inaspettato

Il settimo episodio della serie podcast Maestre e maestri d’Italia, ideata da Riccardo Bonacina e da me realizzata con Chora media per Vita.it, grazie al sostegno della fondazione Cariplo, è intitolato IL MAESTRO INASPETTATO ed è dedicato a Pier Paolo Pasolini. La vita del grande scrittore, cineasta e poeta è passata anche per un periodo in cui ha lavorato come insegnante. In due luoghi d’Italia: a Casarsa della Delizia in Friuli e a Ciampino, vicino a Roma. Goffredo Fofi ha appena pubblicato con La Nave di Teseo il saggio Per Pasolini, nel quale un capitolo intero è dedicato proprio al Pasolini educatore. Fofi lo accosta ai grandi pedagogisti italiani: da Maria Montessori, a don Lorenzo Milani, a Mario Lodi… e scrive: “Forse il suo capolavoro pedagogico è stato la lettera a Gennariello, poi in Lettere luterane, un trattatello pedagogico, purtroppo incompiuto scritto intorno al 1975, di cui resta abbastanza per apprezzarne l’ardire e la profondità”.

Che cosa vuol dire essere stati allieve e allievi del grande intellettuale? In questo settimo episodio ne parlano alcuni testimoni diretti. Come Elio Ciol, famoso fotografo italiano, che ha conosciuto Pasolini quando lui aveva 10 anni e lo scrittore 18. Ciol ricorda il primo incontro: un cortile assolato a casa di Nico Naldini, cugino dello scrittore e suo amico di infanzia. Pasolini gli appare come un giovane di 18 anni che disegna un San Sebastiano su un grande foglio appoggiato su un cavalletto. Qualche anno dopo sarà Elio Ciol a scattare le prime foto di gruppo dell’Academiuta della lenga furlana, un cenacolo di poesia in dialetto messo in piedi dal professore.