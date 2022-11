Maestre e maestri d'Italia, Luigi Giussani

L’ottavo ed ultimo episodio della serie podcast Maestre e maestri d’Italia, ideata da Riccardo Bonacina e da me realizzata con Chora media per Vita.it, grazie al sostegno della fondazione Cariplo, è intitolato Il rischio educativo ed è dedicato a don Luigi Giussani. Maestro di tanti maestri, il prete di Desio ha lasciato una traccia importante nella pedagogia e nelle scuole di mezzo mondo. Lo spiegano bene in questo episodio Rose Busingye da Kampala, in Uganda, e poi l’insegnante e dantista Franco Nembrini e ancora Angelo Lucio Rossi, preside di una scuola pubblica di periferia a Milano, leader nei Patti Educativi col territorio. Tre persone che si ispirano alla lezione educativa di Don Giussani e che seguono il suo metodo educativo.

Per don Giussani l’educazione, come si sente dalla sua stessa viva voce nell’episodio, era “un’introduzione alla realtà totale”. Non una serie di nozioni, dunque né un catechismo. Piuttosto una passione per l’uomo. Come dice Franco Nembrini: «Significa che don Giussani aveva una stima infinita, aveva una fiducia totale, ma per averla vista lui e vissuta lui, nei due poli, diciamo così, che mettono in moto la persona e la fanno incamminare verso il suo compimento: il cuore dell'uomo, l'anima, lo spirito chiamala come vuoi. E qualcosa che lo fa tendere a qualcosa di grande, a qualcosa di sempre più grande. La definizione giusta sarebbe quella leopardiana: l'infinito e l'eterno».

Angelo Lucio Rossi racconta la sua esperienza di preside nelll’Istituto comprensivo Alda Merini, nella periferia di Milano: una scuola pubblica, ma aperta al territorio, viva, ricca di contaminazioni con il terzo settore. Racconta Rossi: «La scuola è un luogo dove tenere un fuoco sempre acceso. Tu mi chiedi della banda musicale che hai visto sul nostro sito. Non perché io sia terrone, ma dico: la banda tiene un fuoco acceso perché la musica genera qualcosa. Tanti ragazzi si mettono insieme e suonano. Insomma, la musica fa la comunità. Questo è il punto. Scusate, ma ridà pure senso. Perché, soprattutto in una realtà come Milano dove c’è la logica del successo individuale, la scuola può essere importante. Come avere una palestra della comunità. Ecco il patto educativo. I giovani non vogliono ricette, ma adulti che si rimettono insieme e che lavorano sui talenti propri e dei ragazzi. Un lavoro sui talenti, perché il problema è che i talenti devono fiorire, a cominciare dal cuore. Perché nei ragazzi, quando vedono degli adulti che si comportano così, rinasce una fiducia».