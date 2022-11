Così quattro regioni si preparano a sostenere gli orfani di femminicidio

Obiettivo centrato: avviare i punti di coordinamento regionale

In questo primo anno di attività, aggiunge la Presidente della cooperativa Iside, «ci siamo adoperate per la costruzione dei Focal Point regionali, punti di snodo e coordinamento, oltre che di prima accoglienza, che saranno attivi e in prima linea non appena si verifica un femminicidio nei nostri territori: questo era uno dei nostri obiettivi principali e siamo felici che i quattro punti siano già attivi». (In calce i riferimenti per contattarli).

Il Focal Point, con la sua struttura multidisciplinare, è uno strumento indispensabile per poter rispondere in maniera tempestiva e sinergica fornendo risposte concrete e percorsi di sostegno possibili a chi resta; coordina le azioni di rete e i primi interventi di sostegno oltre che gli interventi con la comunità educante e le scuole, perché un femminicidio provoca un’onda d’urto travolgente.

Due gli strumenti per mappare i bisogni

Il progetto coinvolge anche 18 partner, che lavoreranno con l’obiettivo di realizzare interventi integrati e multidisciplinari, in grado di prendere in carico tempestivamente le orfane e gli orfani già a partire dai momenti immediatamente successivi all’evento traumatico, fino ad arrivare alla piena autonomia delle ragazze e dei ragazzi.

Tra le attività, Orphan of Femicide invisible Victims prevede attività di sostegno psico-sociale alle orfane e agli orfani, così come misure di accompagnamento, sostegno alla relazione e gestione delle esigenze materiali per le famiglie affidatarie/caregiver. La rete ha costruito in questo anno gli strumenti per poter rilevare i bisogni degli uni e delle altre: l’Università Vanvitelli della Campania ha costruito lo strumento IVANA (Invisible Victims: Assessment of Needs and Abuse) per rilevare i bisogni dell’orfano o orfana così da provvedere ad una presa in carico mirata; mentre le operatrici dei Centri Antiviolenza partner del progetto hanno costruito lo strumento OR.F.A.N. (ORphan’s Family Assessment of Needs) per rilevare bisogni e necessità delle famiglie affidatarie.

La prevenzione è un asse fondamentale del progetto

A breve inizieranno i percorsi di formazione così da rafforzare la rete operativa e convogliare competenze ed esperienze, inoltre inizieranno i percorsi nelle scuole, funzionali alla sensibilizzazione e alla coscienza diffusa di prevenzione del fenomeno della violenza maschile contro le donne. La Rete sta anche costruendo una Child Safeguarding Policy specifica per gli orfani, questo per minimizzare i rischi connessi a condotte inappropriate e massimizzare l’efficacia e rapidità di risposte e azioni di tutela. «Si tratta - ha spiegato Fontanella- di prassi e procedure messe in atto dalla Rete per garantire la tutela dei minorenni esplicitando e dettagliando il modo in cui sono applicati gli standard generali per la tutela».

I prossimi passi: costituire una dote educativa

Per rispondere alle necessità materiali dell’orfano si metterà in campo un fondo chiamato “dote educativa” spendibile in un pacchetto di attività che possono essere di studio, ricreative, educative, sportive, mediche o specifiche riguardo le aree problematiche emerse (psico-motricità, sostegno allo studio etc.).

Per qualsiasi informazione sul progetto è possibile scrivere a:

progettorfanifemminicidio@isidecoop.com

E’ inoltre possibile richiedere l’intervento dei Focal Point Regionali:

Focal Point Emilia Romagna

fp.orfani.emr@casadonne.it

Telefono: 051 333 173

Focal Point Friuli Venezia Giulia

fp.orfani.fvg@gmail.com

Telefono: 0434 21779

Focal Point Veneto-Trentino Alto Adige

fp.orfani.ventaa@gmail.com

Telefono: 351 5360186/ 049 8721277

Focal Point Lombardia

fp.orfani.lom@gmail.com

Telefono: 02 58430117