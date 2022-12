Il Natale più bello a fianco dei più fragili

In particolare la sera di giovedì 22 dicembre in centro a Milano sarà servita una cena natalizia in strada per le persone senza dimora della zona che, soprattutto in un momento di festa e di fatica come questo, non possono essere lasciate sole.

«Il motto “il primo aiuto, sempre” ci accompagna nel nostro impegno ogni giorno dell’anno e ancor di più nei momenti di festa come quello che si sta avvicinando: un Natale che è per tutti di preoccupazioni economiche e sociali, che è all’insegna della sobrietà e della semplicità, ma in cui regaleremo conforto e calore sempre, senza risparmiarci, per non lasciare solo nessuno» afferma Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto.

Non ci sono solo i senza dimora in questo Natale che vede Progetto Arca al fianco anche delle famiglie in difficoltà economica. Per questo ci saranno tanti prodotti alimentari dolci e salati della tradizione natalizia a completare i pacchi viveri di dicembre - mille solo a Milano, sede centrale della Fondazione - destinati alle famiglie di tutta Italia che ricevono ogni mese il sostegno alimentare.

Inoltre, per adulti e bambini sono stati organizzati diversi momenti di festa a Milano. Si parte con la merenda di sabato 17 dicembre alla Bottega Solidale di Rozzano, grazie alla collaborazione con Cuore Visconteo, il programma di contrasto alla povertà avviato lo scorso anno nella zona Sud di Milano.

Si prosegue con il pomeriggio di festa lunedì 19 dicembre all’Hub 126. Qui, all’interno del nuovo centro di pronto intervento polifunzionale aperto in via Sammartini in collaborazione con Fondazione Fiera Milano, le famiglie fragili sono invitate per mangiare una fetta di panettone, fare un brindisi insieme ai volontari e ricevere in dono uno dei 100 carrelli della spesa, pieni di doni e beni alimentari.

Infine, la sera della Vigilia, Cascina Vita Nova ospita una cena organizzata dagli amici di Remar - ong presente insieme a Progetto Arca nei progetti di aiuto attualmente allestiti in Ucraina - dedicata a 60 persone in difficoltà del quartiere di Baggio.

Nelle immagini le iniziative natalizie dello scorso anno - Foto Daniele Lazzaretto