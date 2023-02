Ucraina, Halyna e le altre fuggite a Milano

Come si racconta una guerra? Filippo Poletti, giornalista e scrittore, ha scelto una modalità originale: scrivere una grammatica, mettere in fila dalla A alla Z le parole che dicono di come il mondo, il nostro mondo, sia cambiato dal 24 febbraio 2022.

Ma non ha scritto solo una cronaca, battaglie, analisi geopolitiche, ha scelto di farlo dando voce alle donne ucraine. E, così ogni capitolo raccoglie un pensiero, una riflessione scritta da una profuga. In occasione della presentazione pubblica del libro “Ucraina: grammatica dell’inferno” (Lupetti editore, pp. 240, euro 24,90) Poletti ha raccontato la genesi del volume. Tre eventi lo hanno come guidato, ricorda: l’impatto con una bandiera ucraina, esposta fuori da un palazzo con un centinaio di persone in silenzio ai primi di marzo dello scorso anno; poi il volantino distribuito a San Donato Milanese da una bambina italo-ucraina, «se una bimba di nove anni scende in piazza io che cosa posso fare? Devo scrive un libro» si era detto. L’ultimo episodio a Rho dove Poletti si imbatte in una fila di camion con il logo di Progetto Arca.