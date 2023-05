Fondi etici, bilanci ricchi

Investire bene

Investire bene si diceva, con facile gioco di parole. Ma non sono discorsi. Quelli di Etica Sgr fanno un’attività di stewardship, ossia dialogano con gli emittenti (le società e gli enti nei cui titoli investono i risparmi raccolti). Facile pensare a un cliente importante, che eserciti in questo la moral suasion necessaria in quanto a trasparenza e fedeltà agli obiettivi dichiarati. Da Milano confermano infatti che «attraverso questa attività Etica si pone l’obiettivo di sensibilizzare le imprese in cui investono i fondi del “Sistema Etica” verso una sempre maggiore responsabilità sociale d’impresa». Molti sono stati i risultati ottenuti nel corso dell’anno, disponibili nello Stewardship ed Engagement Report 2022.

E proprio relativamente a questa attività, da registrare il supporto al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – Tpnw). Nel 2022, insieme all’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - Ican, organizzazione non governativa che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2017, ed «Etica ha scritto una storica dichiarazione degli investitori con le aspettative sull’implementazione del Tpnw». Dichiarazione, sottoscritta da oltre 30 investitori internazionali, che è stata presentata da Etica durante la prima conferenza degli Stati parte del Trattato, organizzata dalle Nazioni Unite a Vienna.

In tema ambientale, invece, la società è impegnata «da sempre per un progressivo miglioramento nelle strategie di decarbonizzazione e di abbandono delle fonti fossili». Nel giugno 2022, spiegano a Etica, «insieme a 263 investitori di 29 Paesi, abbiamo sottoscritto una campagna internazionale per sollecitare le imprese che hanno un impatto ambientale significativo a pubblicare sempre più informazioni ambientali e condividere i dati in modo standardizzato e trasparente attraverso Cdp, organizzazione non-profit globale, che gestisce il principale sistema di divulgazione di dati ambientali nel mondo».

Impatto ambientale, sociale e di governance

Impegni che si riflettono poi concretamente nella gestione. Nell’edizione 2022 del Report di Impatto si legge infatti che, nei portafogli dei fondi, le società che hanno definito obiettivi allineati all’accordo di Parigi (Science-Based Targets) sono il 101% in più rispetto al mercato di riferimento nel 2021 (Msci World Net Total Return - in euro). Oppure, spostandosi sulla prevenzione del lavoro minorile, società che abbiano politiche formali atte di prevenzione sono il 16% in più nei Fondi di Etica Sgr rispetto al mercato di riferimento. E buoni, osservano da Etica, «anche i risultati anche sul tema della governance: +10% il numero delle società con una presenza femminile in ruoli dirigenziali maggiore o uguale a un quinto».

Non manca neppure un impegno attivo per la realizzazione di progetti inclusivi, che vengono proposti ai risparmiatori: «I sottoscrittori dei nostri fondi comuni», spiegano, «possono scegliere di devolvere lo 0,1% del capitale investito (1 euro ogni mille) a favore di un fondo che fa da garanzia a progetti di microfinanza in Italia e che sostiene iniziative di crowdfunding ad alto impatto sociale e ambientale, sempre in Italia». Si tratta di iniziative e progetti sono poi selezionati e gestiti da Banca Etica: «nel 2022 l’importo per la microfinanza è stato pari a 5,6 milioni e Banca Etica dal 2003 (anno di istituzione del fondo) ha quindi erogato 982 finanziamenti. Nel 2022 l’importo per il crowdfunding è stato pari a 200mila e ha sostenuto 15 iniziative ad alto impatto sociale e ambientale».

Finanza a impatto

Last but not least, la finanza a impatto. Quella realizzata in collaborazione con Avanzi Sb, attraverso “a|impacte”, fondo d’investimento di impact investing. «Il portafoglio», spiegano a Etica, «è arrivato a 18 partecipazioni in settori come il welfare e la cura della persona, l’economia circolare e il turismo responsabile, il social housing, l’education, l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. A fine 2022, a|impacte presenta un capitale gestito di circa € 19 milioni grazie a 12 investitori professionali, con investimenti di media e lunga durata nel capitale di imprese che svolgono attività a forte intenzionalità sociale e/o ambientale, provviste di capacità di innovazione e potenziale di crescita».

La foto in apertura è di Nik da Unsplash