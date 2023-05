Palermo, un circo all’incontrario

Sabato 27 gli animatori del circo palermitano promuovono due workshop suddivisi per fasce d’età. Sempre sabato uno dei protagonisti di questo percorso di riscatto sociale, fra Mauro Billetta, parroco di Sant’Agnese, partecipa ad un talk moderato dalla ideatrice del Festival, Francesca Colombo. «L’arte di strada, promossa dal Circo sociale, crea un luogo in cui si trasmettono competenze e si favorisce l’espressione creativa delle nuove generazioni», spiega nel suo blog fra Mauro. «Riunisce le discipline circensi e la drammaturgia creando uno spettacolo che non mira tanto alla performance da ammirare per la sua perfezione tecnica, ma alla bellezza frutto della interazione con il pubblico a partire dalla autoironia e dalla simpatia, ossia dalla “vicinanza” dell’artista che riesce ad ingenerare sogni e il gusto del mettersi in gioco».

All’origine di questo percorso fra Mauro indica senza esitazioni gli esempi di Falcone, Borsellino e di don Pino Puglisi. «Le loro testimonianze hanno rappresentato dei boati che hanno cambiato il volto delle nostre coscienze, hanno mostrato che sottrarsi alla propria parte, nella costruzione e nella custodia del Bene comune ossia accomodandosi nei propri piccoli interessi, equivale a rinunciare a vivere».

Chapitô Danisinni si concepisce come circo (senza animali) che non persegue un modello performativo ma innanzitutto un modello educativo: «È così che i giocolieri si ritrovano a lasciare cascare giù le clave come a scherzare con il pubblico e gli acrobati a scivolare sorridendo per le loro “imperfezioni”, coniugando bellezza artistica ed umanità, professionalità e divertimento».