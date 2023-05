Bambini scomparsi, bambini invisibili

«In Italia, nel 2021, i minori scomparsi sono stati in totale 12.117 di cui 3.324 italiani e 8.793 stranieri. Nel 2022 le denunce di scomparsa in Italia sono state 24.369, tra cui vi erano bambini». Telefono azzurro non ha mancato di celebrare, ieri, la Giornata internazionale dei bambini scomparsi. Ed Ernesto Caffo, il fondatore e oggi presidente, non ha mancato di ripartire, instancabile, dai dati di realtà. Questi appunto. Che se esaminati a livello sovranazionale, non sono migliori, anzi.

Basta leggere il Rapporto che la storica realtà ha reso pubblico ieri e che alleghiamo sotto: «Il numero dei bambini scomparsi a livello globale, europeo e nazionale continua a crescere. Più di 250mila bambini scompaiono ogni anno in Europa. Ben 715 bambini sono scomparsi a causa di violenza, abusi o negligenza. Il fenomeno ha raggiunto dimensioni allarmanti, come emerge dagli ultimi dati resi noti dall’International Center for Missing and Exploited Children - Icmec e da Missing Children Europe».

Andiamo più lontano? «In Australia, nel 2021, ci sono state più di 34mila denunce di scomparsa di bambini, in Canada, nel 2022, si stima che siano state 30.840, in Russia, nel 2019, almeno 50mila mentre in Corea del Sud, i casi di scomparsa sono stati 19.146 nel 2020 e negli Stati Uniti, lo scorso anno, ci sono state 359.094 segnalazioni». Una questione grande, una questione drammatica, che non significa sempre abuso, sfruttamento sessuale, lavorativo o persino bellico (i bimbi soldato), ma quasi sempre vuole dire che un adulto ha deciso di far perdere le tracce di un minore, lo ha condotto dall’altro capo del mondo, magari in conflitto con altri adulti, famigliari come lui di quei bambini. Oppure sono quei piccoli o anche adolescenti “perduti” dalle burocrazie nei grandi movimenti di profughi, o quanti si allontanano autonomamente, magari perché stranieri e non accompagnati, in cerca di un ricongiungimento o di una situazione di inserimento immaginata migliore.

«La scomparsa dei bambini rappresenta una delle piaghe più drammatiche della nostra società ed è un tema che si è allargato negli ultimi anni, soprattutto oggi con la guerra in Ucraina con i bambini che fuggono dalla guerra o vengono deportati», ha detto forte Caffo, dal palco del Teatro Rossini a Roma, incastonato in un palazzo in pieno centro che ha, peraltro, una storia sociale antica, avendo ospitato un’ex Ipab, l’Asilo Savoia, oggi Azienda pubblica di servizi – Aps.

Telefono azzurro conosce bene il problema, visto che gestisce per l’Italia il numero europeo 116.000, dedicato appunto ai minori scomparsi.

A Roma, il professore modenese ha radunato, secondo un metodo consolidato in oltre 35 anni di storia “dalla parte dei bambini”, tante istituzioni - un panel pieno di carabinieri, poliziotti, finanziarie, prefetti che ai massimi livelli si occupano del tema -, un altro con politici, ricercatori, tecnici, giornalisti, impegnati a vario titolo queste vicende; un terzo con le organizzazioni internazionali e anche con Meta (ergo Facebook e Instagram), a parlare anche di un altro territorio di scomparse e rapimenti, magari anche solo dell’innocenza, quello della Rete.

«Questa piaga», ha proseguito il professore, «è come una ferita di conoscenza ed attenzione, oltre che di sicurezza. La sofferenza e l’assenza di attenzione ed allerta non si può trasformare in scomparsa. Si deve conoscere il fenomeno per contrastarlo, si devono creare reti, concrete e sinergiche, di allerta per intervenire in maniera più tempestiva ed efficiente, si deve prevenire per proteggere. A fronte di tutto ciò è necessario trovare delle risposte e questo può avvenire solamente attraverso il coordinamento delle istituzioni pubbliche, delle associazioni non profit e degli enti locali».