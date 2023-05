Noi aclisti col Priore

Tasso di occupazione per le mamme con un figlio fermo al 63%, con due scende al 56,1% Il mercato del lavoro sconta ancora un gap di genere fortissimo. Nel 2022 il divario lavorativo tra uomini e donne si è attestato al 17,5%, ma è ben più ampio in presenza di bambini: nella fascia di età 25-54 anni se c’è un figlio minore, il tasso di occupazione per le mamme si ferma al 63%, contro il 90,4% di quello dei papà, e con due figli minori scende fino al 56,1%, mentre i padri che lavorano sono ancora di più (90,8%), con un divario che sale a 34 punti percentuali. Tutti i dati del rapporto "Le Equilibriste - La maternità in Italia 2023" realizzato da Ipsos per Save the Children