Al museo senza barriere fisiche, sensoriali e cognitive (grazie al Pnrr)

Museo per tutti è un progetto ideato nel 2015 dall’associazione L’abilità onlus in collaborazione e con il sostegno di Fondazione De Agostini, che punta a incentivare la partecipazione sociale delle persone con disabilità intellettiva facilitandone l’accesso al mondo dei musei e della cultura.

Aderiscono a Museo per tutti Musei, Beni artistici e culturali in tutto il territorio nazionale.

Si va dalla Venaria Reale di Torino al Negozio Olivetti di Venezia, dalle quattro sedi del Museo nazionale romano nella Capitale all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate nella campagna leccese. Tutti luoghi che hanno scelto di aprirsi a ogni tipo di pubblico. È un’idea di museo partecipativo che piace, tanto che, dopo un anno e mezzo, è nato anche Bene Fai per tutti, una costola del progetto, che coinvolge i luoghi curati dal Fondo ambiente italiano. Come per esempio, tra gli altri, il Bosco di San Francesco ad Assisi, il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, il Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM).

