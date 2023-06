Dama, l’ospedale disability friendly che l’Italia ha portato all’Onu come best practice

In principio fu un esperimento, avviato nel 2000 all’Ospedale San Paolo di Milano: un reparto dedicato alla cura e all’accoglienza medica-ospedaliera delle persone con grave disabilità intellettiva e neuromotoria, persone per cui anche solo affrontare un prelievo o gestire il tempo in sala d’attesa non è una cosa banale. Oggi sono 20 gli ospedali d’Italia che hanno un percorso DAMA e un’équipe dedicata all’accoglienza delle persone con grave disabilità, con difficoltà di comunicazione o incapaci di collaborare ad esami clinici e strumentali: una rete nazionale che oggi la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e Filippo Ghelma, dirigente medico dell’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano e coordinatore della rete DAMA, presenteranno all’Onu, nel corso della 16ma Conferenza annuale degli Stati parti alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (clicca qui per seguire la Conferenza).

La Conferenza si è aperta ieri a New York, al quartier generale delle Nazioni Unite. In Italia la Convenzione (CRPD) è legge dal 2009. La ministra Locatelli, nella seduta plenaria di ieri ha illustrato gli impegni dell’Italia in merito all’inclusione delle persone con disabilità e al nuovo frame che il Paese sta disegnando con la riforma sulla disabilità, che declina i principi cardine della Convenzione Onu. «Stiamo attuando tutti i principi della Convenzione attraverso norme, misure, riforme, coinvolgendo direttamente i diversi livelli istituzionali e in particolare il mondo delle associazioni e del Terzo settore», ha detto la ministra. «Ma quello che mi preme esprimere oggi è il grande impegno dell’Italia nel voler invertire l’ordine delle priorità politiche, mettendo al centro le persone e le famiglie e dimostrando che per rafforzare le nostre comunità è indispensabile investire sui talenti e sulle capacità di tutti: offrire e garantire occasioni e opportunità nella formazione e nel lavoro, nello sport, nella vita ricreativa e anche affettiva e relazionale. Il grande salto di qualità che siamo tenuti a fare, tutti, velocemente, è quello di sviluppare il progetto di vita per ogni persona con disabilità, per dare continuità, dignità e possibilità di scelta a ciascuna di esse».