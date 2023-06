Pronto al via "Trame Festival", bagnato da un Mediterraneo che nutre sogni

Dodici edizioni, per un festival dedicato ai libri, possono essere dodici semplici occasioni per incontrarsi attorno alla produzione letteraria di autori più o meno quotati, ma possono anche essere il risultato di un percorso che, proprio grazie e attorno ai libri, nutre la riflessione su temi di grande attualità che fanno parte della vita di un Paese e di una comunità come quella italiana che proprio in questi ultimi dodici anni ha subito e vissuto esperienze come nessun altro.

Non è, infatti, casuale la scelta di un tema come “Mediterraneo. Crocevia di mafie, migrazioni, sogni” per “Trame. Festival dei libri sulle mafie”, in programma a Lamezia Terme dal 21 al 25 giugno, con un'anteprima il 20 giugno. Sei giorni da vivere intensamente che VITA seguirà in qualità di media partner.

Un’edizione che alternerà interviste, tavole rotonde, mostre, spettacoli e iniziative culturali, peraltro tutte trasmesse anche in diretta su più canali digitali. A promuovere il festival volendolo caratterizzare sin dal primo momento per la qualità dell'offerta, ma an che per l'impegno civile che sta dietro a una macchina anno dopo anno sempre più imponente sono la Fondazione Trame e l’Associazione Antiracket Lamezia Onlus (Ala), vantando anche il patrocinio del Ministero dell'Interno, della Camera dei deputati e di Rai per la Sostenibilità -ESG.