Quando le dinamiche familiari diventano uno spettacolo immersivo

I giovani, entrano in scena, nella seconda parte, corrono come dannati, si muovono a scatti, in modo ossessivamente ripetitivo, in branco, gridano slogan, invocano riunioni, sembrano smarriti, ma alla fine in loro tutto è chiaro: ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno, né di notte, né per mare, né per terra: per esempio, la guerra. Genitori e figli sono I Superstiti, sembrano radici strappate, vuoti che volteggiano in aria e invece sono specchio che riflette: noi.

Alcune scene anche alla pagina Facebook dello spettacolo