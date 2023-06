Rendere concreta la speranza dei giovani, l’obiettivo di Salesiani per il Sociale

Tra i temi emersi nel corso dei lavori vi sono: cura della formazione, co-progettazione, dialogo costruttivo con la formazione professionale per dare accoglienza e inserimenti lavorativi ma anche un momento bello per la vita delle ispettorie, per la cura delle relazioni con le associative dei territori. Si è del resto sottolineato come serva darsi organizzazione per poter lavorare e proseguire il processo iniziato con gli incontri territoriali.

A ragionare su come costruire la comunità solidale sono stati: Ciro Bisogno, presidente Pgs; Cristiano Tanas, presidente Cgs; Fabio Attard, coordinatore Don Bosco Formation; Lorenzo Napoli, presidente Tgs e Rafael Bejarano, referente per le Opere e Servizi Sociali del Settore PG – sede centrale.

Quanto emerso è che - riassume una nota - serve andare incontro all’altro per fare comunione, aprire il dialogo nella rete associativa per lavorare insieme e per tornare a parlare con i giovani che non sono solo i destinatari delle opere, ma ne sono i protagonisti. "Lavorare in rete con chi persegue i nostri fini, anche con ambienti laici. Dobbiamo insistere sulla rete, che è la chiave per lavorare bene insieme. Alimentare e accendere i riflettori sui problemi dei nostri territori, per non essere considerati solo come erogatori di servizi, ma come mezzi che costruiscono comunità, per arrivare a tutti i nostri giovani. C’è il desiderio di non perdere l’identità e il carisma, perché noi siamo nati così, siamo nati con l’invito di “conoscere la città”, così come fece don Giuseppe Cafasso con Don Bosco, appena arrivato a Torino. Gli dice: conosci la città!".