Una pietra che rotola in cerca della pace

Il Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, è tornato nuovamente in Ucraina, dopo l’ultima missione per la costruzione ed inaugurazione del Peace Village, con una piccola e caparbia delegazione: Marianella Sclavi, portavoce, Paolo Bergamaschi, grande esperto di politiche europee, di Kosovo e di Est Europa, Tetyana Shysnyak, mediatrice ucraina del Mean, Luca Daniele, fotografo, ed il sottoscritto. Il compito sembrava assai arduo: andare a Kiev per chiedere alla società civile di co-organizzare due eventi di respiro europeo, la conferenza per l’istituzione dei Corpi Civili di Pace e la grande catena umana della fraternità e della pace.

Anche questa volta il grande spirito della resistenza popolare ci ha sorpreso, in positivo. Alloggiati presso l’Hotel Ukraina, un palazzone in perfetto stile sovietico che si erge alle spalle di piazza Maidan, abbiamo avuto la possibilità di interloquire per quarantotto ore consecutive con “l’Ukrainian Association of regional and district councils”, un’associazione delle regioni e dei distretti molto simile alla nostra conferenza unificata stato-regioni, ma nella forma di un ente di partecipazione sociale, abbiamo potuto ascoltare il loro punto di vista sulla guerra in corso e di dibattere con i leader dell’organizzazione dei due eventi.

Il consenso è stato immediato. Dopo la grande catena umana organizzata spontaneamente il 22 gennaio 1990 dagli ucraini, per affermare la loro indipendenza dalla Russia, che coinvolse fino a quattro milioni di persone per 700 km, da Kiev ad Ivano-Frankivsk, “oggi il nostro popolo sarebbe pronto a fare anche due fila di persone sulla strada” afferma con forza e senza alcun tono di spocchia Yuri, direttore dell’associazione.

“E se venissero cinquemila europei pacifisti a costruire con voi la catena umana questa volta?”, chiediamo, “Sarebbero i benvenuti, organizziamo dei treni speciali”, ribatte Sergji, il presidente.