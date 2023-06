Uno sguardo divergente: in mostra la fotografia che emancipa

«Il mio interesse per la fotografia è nato quando non riuscivo a parlare e a emettere una sola parola con la voce». Racconta così la sua passione per l’obbiettivo Riccardo Pravettoni, il giovane fotografo nello spettro autistico le cui opere saranno esposte fino al 5 luglio negli spazi di Maugeri in arte presso l’Irccs Maugeri di Via Salvatore Maugeri a Pavia. Maugeri in Arte, com'è noto, è la rassegna di eventi artistici e culturali organizzata dalla società benefit ICS Maugeri per umanizzare i luoghi di cura.

La mostra, intitolata «Il titolo? Troppo formale, l’importante è il contenuto» ben rappresenta lo sguardo divergente dell’autore, in cui un fiore, una radura, un momento di vita vissuta sono racconti di un mondo interiore. È così che Pravettoni comunica agli altri le sue percezioni, le sue sensazioni, la sua mente atipica. Il giovane – classe 1997 – non ha avuto una storia facile. «Riccardo non ha avuto subito la diagnosi dalla neuropsichiatria», racconta la madre, Loredana Casucci, che, nel 2021, ha scritto anche un libro sull’esperienza della famiglia, L’autismo nello zaino e le incredibili avventure di Ricky (Vertigo), «siamo riusciti ad avere una conferma della sua condizione da una clinica privata quando era alle elementari, ma intanto abbiamo perso tempo. Ho intrapreso io stessa un percorso con lui, informandomi sulla letteratura americana e nordeuropea, avanti anni luce rispetto al panorama italiano».