La filantropia? Il volto delle fondazioni che cambiano i territori

Perché Palermo per questa importante assemblea?

«A Palermo non abbiamo i soci, ma questa è una città in cui si lavora tanto. Penso a Fondazione con il Sud. Carlo Borgomeo ha lasciato a maggio la sua carica di presidente, ma il suo impegno in questo territorio è sempre stato molto forte. In questi giorni sto visitando tanti progetti finanziati proprio da Fondazione con il Sud: sono stata a dormire da Moltivolti, ho cenato nel ristorante “Al Fresco”, sono stata allo Zen dove noi siamo presenti da anni come Fondazione Charlemagne, sono stata anche a Palazzo Butera dove è in corso un bellissimo progetto che prevede tre anni di workshop artigianali che nascono da un pensiero di rigenerazione che porta la firma di Massimo Balzetti».

Esperienze dirette e concrete per raccontare un percorso che segna tappe importanti di crescita per il mondo della filantropia.

«Sicuramente. Domani racconteremo un progetto celebrando la nostra presenza a Palermo nel Mediterraneo. Ovviamente dobbiamo cambiare linguaggio», – dice in conclusione la presidente di Assifero - «perché quello che conosciamo degli ultimi tempi è devastante ed è un linguaggio che ci allontana, che ci fa sentire tutta la distanza esistente tra la politica e la realtà. Siamo lontani dalle istanze coniugate negli anni cinquanta ai prodromi di un Olivetti che entrava in Italia e parlava di questo distacco che dobbiamo sapere accorciare. Parleremo di migranti con l’UNHCR, come anche di un'attenzione importante alla valutazione di impatto. Lanceremo ufficialmente la “Future Chair”, una dichiarazione di intenti per le generazioni future. Non possiamo più parlare di giovani o di migranti attraverso gli acronimi e i numeri. Con l'udienza privata in Vaticano di Papa Francesco dedicata all’intera base associativa abbiamo aperto l’assemblea, ma c’è anche un altro motivo di orgoglio per tutti noi ed è la medaglia del Presidente della Repubblica, il primo riconoscimento che abbiamo avuto come Assifero che ci dà la carica e ulteriore entusiasmo per almeno i prossimi venti anni che abbiamo davanti a noi».