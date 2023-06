Naufraghi senza volto: senza diritti da vivi e da morti

Lei come si è preparato?

Assistendo agli esami autoptici eseguiti dal team di Cattaneo al Labanof e leggendo libri, documenti e interviste. Quanto all'ambigous loss, quella perdita ambigua di chi non ha mai la certezza di un corpo, è esperienza comune alle guerre: mia zia ha sempre avidamente guardato ogni documentario sulla Grande Guerra, alla ricerca di un fotogramma del fratello, mai rientrato dalla Russia.

Cosa ha imparato?

Che la quotidianità impone di alleggerire: esattamente come in Shakespeare i becchini sono gli unici che scherzano, lo stesso accade in sala settoria, l’ironia è per difendersi da quello che rischia di diventare un trailer dell’orrore notturno.

Cattaneo ha deciso di scrivere per «far rivivere al maggior numero possibile di persone, con tutti i loro sensi, quell’oggetto, con i suoi spazi stretti e decrepiti, affinché “vedessero” e capissero la tragedia delle vittime». C’è una peculiarità di questa lettura scenica?

In genere, per non sollecitare la fascinazione per il macabro, rifuggo dalle gallerie dell’orrore presenti in alcuni testi. In questo caso, mi sono trattenuto di meno. Verranno proiettate anche alcune immagini, le più toccanti forse sono quelle degli oggetti appartenuti ai morti in mare che, come scrive Cattaneo, provocano «la stretta allo stomaco più forte» perché «il contenuto delle loro tasche è spaventosamente simile a quello che anche noi ci portiamo addosso».

Ci sono poi le musiche del suo compositore Carlo Boccadoro.

Rimarcheranno solo alcuni momenti. Non c’è bisogno di alcuna costruzione artistica, non c’è niente da interpretare, niente da recitare, nessuna finzione. E la scelta di un’attrice come Laura Curino sul palco lo dimostra: è un'attrice che ha fatto della testimonianza e del suo lavoro di ricerca sui testi la sua drammaturgia. Nelle letture sceniche, generalmente non amo fogli e leggii, ho letto solo nello spettacolo «I me ciamava per nome: 44.787» relativo alla Risiera di San Sabba. Lo farò anche questa volta, proprio per rimarcare la natura di documento dei nostri testi, che sono testimonianze di esperienze vissute realmente in prima persona. L’enorme rischio è che i fatti vengano dimenticati o che, come spesso accade, falsificati.

Nessuna licenza artistica?

Questa non è né un’opera narrativa né un’opera scientifica, il teatro porta riflessione attraverso l’emozione e l’emozione attraverso la riflessione. Tutti i testi sono tratti dai libri di Cristina Cattaneo e dalle sue dichiarazioni. Mi è piaciuto raccontare il suo amore per gli animali che tratteggia un percorso per così dire umano, legato all’emozione e all’impegno, fin da quando, bambina, vedeva ammazzare gli esemplari non buoni alla caccia. Sono tanti i cani che accompagnano Cristina, non solo il suo Argo, ma anche i “siciliani” Orso, Ricky e Rocky e gli altri. Anche nella scena centrale della comparsa all’orizzonte del Barcone di rientro al porto, con tutti i suoi cadaveri intrappolati, loro sono con lei. Sembrano intuirne l'arrivo.