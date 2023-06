«Noi, sfrattati dagli spazi del Centro di salute mentale»

Il primo grande problema era trovare ospitalità subito, da qualche parte, vista la difficoltà a reperire una sede alternativa adeguata (dopo 36 anni di attività sociale intensa). Ci sono venuti incontro i Cobas, mettendoci a disposizione una loro stanza, giusto per non interrompere i rapporti col mondo e l’attività amministrativa minima necessaria per l’adempimento di tutte le procedure burocratiche che regolamentano l’attività di una organizzazione riconosciuta e iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, e continuare a portare avanti gli eventi e i progetti già programmati.

Abbiamo dovuto attivare una ditta di trasporti che ha svuotato quella sede dove non eravamo più graditi, resa da noi bella, accogliente, ricca di calore umano e attraversata dalle tante storie che abbiamo accolto e accompagnato. Svuotate le nostre stanze dagli arredi, le attrezzature, gli archivi, la biblioteca e il centro di documentazione (materiale prezioso per gli studenti e i laureandi), i quadri, le piante. Tutto inscattolato e sigillato, da trasferire in un deposito in attesa di tempi migliori.

Questa mattina abbiamo sistemato quella stanza piccola ma preziosa e dato l’incarico di sistemare e attrezzare un piccolo cortile interno come spazio aggregativo in cui riprendere, nel limite del possibile, ad accogliere familiari, persone che utilizzano i servizi di salute mentale, amici e sostenitori. Con un dolore immenso, abbiamo dovuto sospendere i laboratori culturali, i gruppi di auto-mutuo aiuto, l’attività della radio web, le assemblee, la consulenza quotidiana e costante offerta a chiunque si presentava nella nostra sede, l’attività di consulenza e coordinamento degli amministratori di sostegno soci dell’Associazione, il rapporto diretto e quotidiano con gli operatori del servizio territoriale di salute mentale, il rapporto con la rete delle organizzazioni del territorio regionale, l’accoglienza di chiunque passava per quei nostri spazi in cui si respirava “aria di casa”. Questo comporta ovviamente anche il rallentamento di tutta la nostra attività, dovendo, d’ora in avanti (perché non abbiamo a disposizione tutti i nostri strumenti di lavoro) selezionare le priorità, considerando gli spazi a disposizione.