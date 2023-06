Sanità in Sardegna, la protesta si sposta sotto l'assessorato regionale

Cristiana S. racconta un’altra storia di malasanità, di quelle che si sentono con crescente frequenza: «Mia mamma aveva sbalzi umorali, da tanto tempo assumeva farmaci antidepressivi e ansiolitici ma, tutto sommato, viveva una vita abbastanza normale. Era seguita dal Centro di salute mentale di Quartu Sant’Elena, poi è passata a un neurologo privato che gli ha cambiato la terapia. Lì sono nati i veri problemi perché mia mamma, nell’arco di dieci giorni, ha perso la cognizione spazio-temporale: non riconosceva più nessuno, usciva da sola e non sapeva più ritrovare la strada per tornare a casa. Ogni giorno aumentavano gli atteggiamenti sempre più bizzarri, di cui ovviamente non si ricordava successivamente. Hanno cambiato in continuazione i farmaci, ma la situazione è rimasta invariata. Nel 2019 ha avuto un’ischemia, il suo carattere è cambiato tantissimo: è diventata persino violenta, aggressiva. Una geriatra l’ha visitata e ha chiesto il ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Is Mirrionis, a Cagliari. Dopo una ventina di giorni, hanno deciso di trasferirla e chiedere il ricovero in una Rsa convenzionata: 2.300 euro a carico della Regione e altrettanti pagati da noi. Ho avuto soltanto una volta la possibilità di rendermi conto del trattamento che le riservavano: era sedata e legata al letto con una cinghia di contenzione. Il motivo? Non c’era sufficiente personale. Avevo poi saputo che un Oss mostrava atteggiamenti violenti nei confronti dei pazienti. Ho denunciato il fatto ai carabinieri, poi sono riuscita a far trasferire mia mamma in un’altra struttura a pochi chilometri da casa nostra. Tutta un’altra storia. Purtroppo, quando è arrivata la pandemia, non è stato più possibile accedere nella Rsa. E mia madre, nel 2021, è morta senza che potessi salutarla un’ultima volta. Mi diceva: “Mi hanno rubato l’anima”. Ecco, questo non riesco a superarlo. Mi dicono che non riesco a elaborare il lutto. In verità, la sua morte è stata una liberazione soprattutto per mia mamma, oltre che per noi. Quel che fa più male è sapere che ci sono molte strutture in cui non c’è alcun rispetto per il paziente, spesso personale con scarse competenze e comunque in numero insufficiente, a volte indolente e maleducato, sovente sotto stress. I familiari si trovano impreparati ad affrontare queste situazioni. Il problema non sono gli Oss o gli infermieri, bensì chi gestisce le strutture. Ovviamente non si può fare di tutta l’erba un fascio, ma servirebbero controlli più serrati e una maggiore selezione. E magari qualche denuncia in più, in certi casi».