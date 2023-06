Strage Peloponneso, Acli: «Morti nell'indifferenza»

Irina Scherbakova: «Per creare una pace giusta bisogna difendere la pace con le armi» La Premio Nobel russa per la pace 2022, ieri ospite dell’Aseri dell’Università Cattolica: «Sono stata pacifista per decenni, per me è stato molto difficile cambiare idea: questa è una catastrofe anche a livello psicologico. Vorrei fare un appello in favore della pace, ma non è questo il momento»