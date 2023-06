Umanizzazione delle cure, boom di iscrizioni al premio

Umanizzazione delle cure, al via bando Teva che premia i migliori progetti Teva Italia lancia la IV edizione degli Humanizing Health Awards, per sostenere quattro realtà non profit che operino nel settore sanitario in favore di pazienti e caregivers (non professionali). A ciascuna un premio da 10mila euro. L'a.d. Comberiati: «Il percorso diagnostico, clinico e terapeutico del paziente si completa con interventi di natura psicologica, relazionale ed emozionale. Per questo motivo, ogni anno, premiamo il lavoro delle associazioni impegnate nel migliorare il contesto in cui si affrontano le cure»