5 per mille, le tre sfide per il futuro

Comunicazione, trasparenza, legislazione: sono queste tre sfide che ancora attendono il 5 per mille, anche dopo una storia che inizia a diventare importante e dopo più di 7,5 miliardi di euro destinati dagli italiani (il dato comprende le risorse destinate con la dichiarazione dei redditi 2022, i cui risultati sono stati pubblicati ieri dall’Agenzia delle Entrate).

VITA ha realizzato una campagna informativa sul 5 per mille, che mette al centro il cittadino e l'importanza della sua firma per lasciare il segno nell'ambito che ciascuno sente più vicino: la ricerca di una cura, l'educazione, l'ambiente, l'accoglienza... Un gesto che non costa nulla ma che fa la differenza, tanto che "se non firmi, ci perdi tu". Partendo dall'evidenza che per ogni italiano che firma per il 5 per mille ce n'è almeno un altro che non firma, abbiamo individuato quella dell'informazione come la prima grande sfida da affrontare, benché praticamente tutti gli italiani abbiano sentito parlare del 5 per mille. Accanto c'è il tema della trasparenza e della possibilità o meno di arrivare un giorno a ringraziare il singolo contribuente, così che il 5 per mille diventi un momento di una relazione.

La comunicazione

con Cosimo Finzi, direttore di Astra Ricerche

Oggi gli italiani quanto conoscono il 5 per mille? È vero che molti italiani non hanno ancora chiaro che firmare per il 5 per mille non costa nulla e che non destinandolo non “ci si guadagna” nulla? Su cosa puntare per aumentare la conoscenza – e quindi le firme – del 5 per mille

«Il 98% degli italiani sa di cosa si tratta ma non hanno una conoscenza adeguata, per cui a volte decidono di non indicare un destinatario o non ricordano se lo hanno fatto. Solo il 41,5% degli italiani sa che è gratuito e solo il 34,7% sa che non è alternativo all'8 per mille», dice Finzi.