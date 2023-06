5 per mille: l’emergenza cancro è la priorità

La classifica del ‘5 per mille’ pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate, relativa alla dichiarazione fiscale del 2022, conferma che il cancro è una priorità per 1.574.993 italiani che hanno scelto Fondazione Airc, primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro nel nostro Paese.

Una fiducia che si traduce in 69,8 milioni di euro che Airc assegna, dopo un rigoroso processo di selezione, ai migliori progetti scientifici condotti da 6 mila ricercatori in più di 100 Istituti di Ricerca, Ospedali e Università in tutta Italia, prevalentemente pubblici, con l’obiettivo di trovare soluzioni sempre più efficaci per curare, prevenire e diagnosticare precocemente il cancro in tutte le sue forme.

«Il 5 per mille è uno strumento che consente ai cittadini di dare una chiara indicazione di cosa sia importante per loro» dichiara Andrea Sironi, Presidente Fondazione AIRC «Quella di oggi è un’ulteriore conferma che il cancro è la priorità per milioni di persone e che la risposta si può trovare solo nella ricerca: sostenere AIRC significa avere più ricercatori al lavoro, più risultati scientifici e tempi più rapidi per nuove cure».

Fondazione AIRC da anni è la prima scelta nella destinazione del ‘5 per mille’ e questo ha alimentato un circolo virtuoso che ha portato risultati concreti per i pazienti e per le loro famiglie. Tra i più recenti c’è quello raggiunto dal gruppo guidato dal Professor Franco Locatelli che ha messo a punto la prima terapia genica con cellule CAR T in grado di curare con buona probabilità di successo le forme più gravi di neuroblastoma, il tumore solido più frequente dell’età pediatrica.

Destinare il ‘5 per mille’ a sostegno della ricerca di Fondazione AIRC è molto semplice: basta compilare il modello specifico nella dichiarazione dei redditi e mettere la firma nell’apposito spazio previsto. Nella sezione relativa al Finanziamento della ricerca scientifica e della università è sufficiente firmare e indicare il codice fiscale di Airc 80051890152