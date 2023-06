Allenarsi con Mr.Parkinson. Per seminarlo.

In questo momento, il gruppo è in viaggio per la Liguria. L'adrenalina e l'emozione del giorno prima si fa sentire. Il via è fissato domattina alle 8.30 dal palazzo Comunale di Ventimiglia. I «parkinsonauti» stanno già aggiornando i social dell'associazione Parkinson&Sport per raccontare l'impresa che li attende: 800km in bicicletta da percorrere in nove giorni per raggiungere Barcellona, dove è in corso il VI World Parkinson Congress, congresso mondiale dedicato alla malattia neurodegenerativa che colpisce circa 5 milioni di persone nel mondo, di cui circa 300.000 solo nel nostro Paese. A Barcellona, si uniranno alle altre squadre in arrivo da Regno Unito e Spagna, nell'ambito del progetto Bike to Barcelona, promosso dall'Associazione americana World Parkinson Coalition (WPC).

A correre la «Bike WPC Ventimiglia Barcellona 2023» sono Samantha, Karin, Marco, Angelo, Ger, Dario, Mauro, Daniele, Fulvio, Edgardo e Roberto, con gli accompagnatori Max e Mara (se volete conoscerli meglio, le loro schede sono sul canale instagram di Stefano Ghidotti, fondatore e presidente di Parkinson&Sport). «È il quarto viaggio in bici della nostra associazione» ci dice Stefano Ghidotti, parlandoci al telefono da Verona dove è in corso il convegno «Sport, l’importanza dell’esercizio fisico nella malattia di Parkinson» della Società italiana Parkinson e disordini del movimento Limpe-Dismov, in collaborazione con la Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive Sismes.