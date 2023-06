Contro la povertà educativa in Calabria si gioca a crescere

A tagliare il nastro il piccolo Francesco, la nuova generazione di una comunità emozionata per un momento atteso da tempo in quanto la pronta risposta a un contesto complicato in cui le difficili condizioni economiche delle famiglie vedono aumentare le situazioni di svantaggio e vulnerabilità dei bambini, ma hanno anche un impatto negativo sull’occupazione femminile dal momento che una tale situazione non può favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Povertà educativa, per una realtà di questo genere, vuol dire soprattutto povertà di relazioni, isolamento, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale. progetto, pensato per dare forza ai territori e alle comunità nel ricostruire relazioni, rieducare alle emozioni, rimettere il bambino al centro, concependo i Poli d’Infanzia non come spazi di “parcheggio” ma luoghi da vivere insieme. Il Polo, infatti, sperimenterà il modello educativo Gac (Giochiamo a crescere), co-progettato e sperimentato all’interno del progetto, concepito in aree e attività rivolte a genitori, operatori e bambini. Gac porta in sé i valori di “restituzione” e “autodeterminazione” dei territori e dei cittadini che, oltre a fruire di un nuovo servizio, saranno protagonisti di una politica di co-gestione dei Poli. Le azioni di attivazione della comunità educante con la diffusione del metodo ed il coinvolgimento delle famiglie, non solo come beneficiarie, ma soprattutto come protagoniste di un processo di empowerment culturale, rappresentano il cuore del progetto.