Così a Caserta e Benevento le donne possono uscire dalla violenza attraverso il lavoro

Luana. Prevenzione della violenza e empowerment è un progetto dedicato a Luana D’Onofrio, la giovane donna uccisa in un incidente sul lavoro in una fabbrica tessile – perché all’orditoio a cui era addetta erano state tolte le protezioni di sicurezza.

«Luana era una giovane mamma di 22 anni, una donna che cresceva suo figlio da sola e che conosceva il valore e l’importanza della propria indipendenza economica – racconta Lella Palladino, sociologa, attivista e tra le fondatrici della Cooperativa sociale EVA che in Campania gestisce 5 centri antiviolenza, 3 case rifugio e 3 progetti imprenditoriali per il reinserimento lavorativo di donne in fuoriuscita dalla violenza. «Per questo abbiamo voluto ricordarla con un progetto che si rivolge alle donne in situazione di violenza».

ll progetto vuole sostenere attivamente il reinserimento lavorativo delle donne sopravvissute alla violenza, perché, aggiunge Palladino, «essere autonome, avere un proprio reddito, è non solo essenziale per trovare la forza di interrompere una relazione maltrattante, ma è anche fondamentale per costruire in futuro relazioni non più caratterizzate dalla dipendenza economica dal partner, un tratto comune a tante storie di donne sostenute dai centri antiviolenza che la cooperativa EVA gestisce nelle province di Caserta e Benevento, complice anche il difficile contesto socio-economico in cui ci troviamo».