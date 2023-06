Dai lavoratori delle coop un'ora di paga per la ricostruzione

Dalla Sardegna per spalare fango con altri 500 volontari Anpas Cristian Gitani è il vicepresidente della Sos di Quartu Sant'Elena (Cagliari). Prossimo ai 50 anni, ne ha spesi 28 nel volontariato di protezione civile. Una laurea in ingegneria ambientale e una mini laurea in “disaster manager”, porta l'esperienza maturata nel terremoto in Abruzzo e in tre alluvioni nella sua isola. «Il paradosso: il fango si sta asciugando, adesso serve l'acqua per poterlo raccogliere»