Dal fintech al bar e ritorno, con passione

L’unione inaspettata tra rock, ballata e opera fa di Bohemian rapsody una delle canzoni più belle e irripetibili che siano mai state composte. Ma che cosa tiene insieme le varie parti? Qual è il fattore unificante? Nel caso di Freddie Mercury, è un’alchimia non semplice da spiegare. In quello di Ida De Sena, che l’ha scelta come brano simbolo per l’ottava puntata della rubrica di VITA sui Volti della sostenibilità, invece sì: è la passione. Passione per l’insegnamento alla 24Ore Business school (dopo averne anche frequentato il master). Passione per le attività sociali, con la sua onlus Da zero a dieci. Passione per il lavoro, che oggi l’ha portata a ricoprire il ruolo di head of sustainability and institutional affairs presso Mooney, una società del settore fintech nata nel 2019 da Sisal. Oggi è un Gruppo autonomo da ottocento dipendenti partecipato da Enel, attraverso Enel X, e Intesa Sanpaolo per il tramite di Banca 5.

Completi lei il quadro…

Mi sono formata alla Luiss Guido Carli di Roma e con due master, allo Iulm e alla 24Ore Business school, dove insegno da più di otto anni. La considero una delle mie attività più gratificanti, un modo per trasferire e ricevere dai ragazzi. Dopo una breve esperienza nelle relazioni esterne in un fondo di investimento, sono entrata in Sisal occupandomi di relazioni istituzionali e compliance.

È lì che si è avvicinata al mondo dei pagamenti?

Sisal operava in due rami di business, gioco e pagamenti, con Sisal pay. Quando, nel 2019, le due aziende sono state separate, è stata costituita Mooney. Fino all’estate scorsa, nella compagine societaria era ancora presente Cvc capital partner (azionista di riferimento di Sisal) assieme a Banca 5. Nel 2022, Enel ha rilevato l’attività da Cvc e giungiamo all’assetto attuale, recentemente completatosi con nuove acquisizioni, che hanno fatto crescere il nostro Gruppo da cinquecento a circa ottocento persone.

È durante questi passaggi che si è specializzata nei temi della sostenibilità?

Dal punto di vista personale, li ho sempre seguiti. Ma, nel corso della riorganizzazione di cui stiamo parlando, si è resa evidente la grande vicinanza, anche nel mondo economico, tra il ruolo delle relazioni istituzionali e la sostenibilità. Così i due ruoli sono confluiti in uno stesso team di cui mi è stata affidata la guida.

Che tipo di responsabilità è?

I temi della sostenibilità consentono di rappresentare l’azienda all’esterno in modo più completo, dove gli interessi di business sono inseriti in una panoramica più ampia, che vede l’impresa come cittadina nel mondo.