Il nuovo sito web

5 per mille, se non firmi ci perdi tu Al via la campagna di comunicazione di VITA sul 5 per mille, "Se non firmi, ci perdi tu". Cos'è, a cosa serve e come fare per destinare a chi vuoi tu il 5 per mille della tua Irpef: in vista della prossima dichiarazione dei redditi, una guida digitale risponde a tutte queste domande. Dodici organizzazioni presentano il loro impegno per dare risposte ai bisogni più diversi e un podcast ricco di testimonianze fa toccare con mano come il tuo 5 per mille cambia in meglio la vita di tante persone