L’impatto sociale in nove mosse: la guida che piace anche a Yunus

«Ci sono tanti corsi sulla sostenibilità, sugli Esg ma pochi che ti dicano come diventare un imprenditore sociale, nessuno ti dice come fare. Per non parlare del fatto che c’è anche uno stigma da parte dei giovani che potenzialmente potrebbero intraprendere questo sentiero. Ammettiamolo l’allure non è certo super cool», risponde di getto Sinesi.

L’autrice ha pensato così a una vera e propria cassetta degli attrezzi dedicata a chi voglia intraprendere un percorso in grado di coniugare business e impatto. E il punto di partenza è l’esperienza stessa dell’autrice che dal mondo profit delle multinazionali nel 2014 decide di fondare una non profit, Never Give Up. Cinque anni dopo Ashoka, proprio riconoscendo l’impatto sociale del lavoro svolto con l’associazione la nomina “Ashoka Fellow” e l’anno successivo diventa speaker sul palco di Ted. «Grazie al lavoro di Never Give Up abbiamo creato nuove campagne e quest’anno siamo anche riusciti a illuminare Palazzo Chigi in occasione della giornata sui disturbi alimentari» chiosa Sinesi.

Nel libro uno dei primi punti è una sorta di identikit dell’imprenditore sociale e di quanto hanno realizzato, molti esempi però sono di realtà profit… «Mostro che occorre seguire un percorso per passare da un’idea alla sua messa a terra, altrimenti il rischio è che – come capita a volte – ci si ritrova con la propria realtà focalizzata solo sull’erogare dei servizi, mentre l’organizzazione non è stata strutturata nel modo giusto così che va ad esaurirsi. Fondamentale è pensare alla sostenibilità economica di un’idea sociale», spiega Sinesi «ed è per questo che occorre coniugare il business al purpose. Ma soprattutto l’imprenditore sociale parte dal guardare ai problemi come opportunità. L’idea vincente è quella di riuscire a mettere in piedi un business che risolva anche un problema sociale… Ci sono delle praterie. Se pensi per esempio a “To Good to go” è una realtà che fa business che non era nata per ridurre lo spreco alimentare, ma oggi risolve un problema sociale»