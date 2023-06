Migranti, un contest sulle migliori pratiche di accoglienza al Sud

Per quanto riguarda la partecipazione al contest, l’autocandidatura consiste nella redazione di una scheda contenente una breve descrizione dell’azione realizzata o in corso d’opera. Tra le policy candidate le più significative confluiranno all’interno di un podcast narrativo, mentre una giuria tecnica selezionerà, fra quelle pervenute, due buone pratiche particolarmente meritevoli che riceveranno come premio la realizzazione di un video professionale per raccontare al pubblico uno storytelling visuale dell'esperienza. I due video finalisti saranno pubblicati sulla pagina facebook di progetto Integrazione.org e saranno sottoposti ad una votazione popolare. Il video che si aggiudicherà il maggior numero di like vincerà il premio in denaro del valore di 10.000 euro da utilizzare in favore delle politiche di integrazione del territorio. Per partecipare c’è tempo fino al 15 luglio.