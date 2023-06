Tutti i numeri dell'azzardo legale che non avete osato chiedere

Nel Rapporto Censis si insiste (con un sondaggio dalle risposte ovvie dei cittadini) sul fatto che “il gioco legale è il nemico più irriducibile del gioco illegale, di solito gestito dalla criminalità organizzata”. Anche qui, è un’ovvietà che non dice la verità, o almeno non la dice tutta intera.

L’azzardo legale non sottrae clienti al gioco illegale perchè ne forgia milioni di nuovi e potenziali ludopatici disposti a tutto pur di giocare. Non solo, come ha sostenuto Federico Cafiero de Raho, già procuratore antimafia e vicepresidente della Commissione antimafia, intervenendo alla Camera lo scorso 8 giugno: “Sottolineo spesso quanto sia importante ricordare che le mafie rappresentano sempre più un’insidia che condiziona le nostre attività. Le slot machine sono il meno rispetto a quello che avviene soprattutto nei quartieri più poveri, dove sono aperti punti di raccolta scommesse dove si scommette su tutto. È impensabile che in quartieri che hanno difficoltà ad andare avanti ci siano più punti di raccolta scommesse, è quindi evidente che a volte questa raccolta è finalizzata a qualcosa che va anche oltre il gioco, rappresentando canali di riciclaggio. È impensabile che si possano tenere aperti dei punti di raccolta scommesse, che comunque occupano un locale per il quale spesso si deve pagare un affitto, all’interno dei quali il più delle volte non c’è quasi nessuno. Per combattere il gioco patologico oggi c’è il limite della tessera sanitaria, ma non è detto che questa limitazione venga effettivamente adottata. Inoltre i punti di raccolta scommesse non hanno canali di segnalazione e i controlli. Di questa situazione, ovviamente, approfitta la malavita, che purtroppo è sempre pronta a dare denaro a chi vuole giocare. Per l’online è ancora peggio, perchè oltre ai soggetti autorizzati in Italia, ce ne sono altri che operano irregolarmente aprendo società in paesi dove è più debole il contrasto alla criminalità organizzata. Tutto questo sulla base di una norma europea che prevede la liberalizzazione delle attività economiche, escludendo totalmente i controlli. La stessa Agenzia Dogane e Monopoli non può intervenire.”

Proprio per limitare il tracimare dell’azzardo e le possibilità di riciclaggio la società civile ha lottato, non per proibire il gioco d’azzardo legale, ma per contenerne l a diffusione, per chiedere a Regioni e Enti locali regolamenti e regole, una realtà di cui la ricerca Censis/Lottomatica neppure accenna se non in maniera irridente.

Nella ricerca un capitoletto sbrigativo accenna alla ludopatia: “Molto si è parlato nel tempo di ludopatia, meno è stato fatto per dotarsi di strumenti di conoscenza puntuale e per l’attivazione di un sistema integrato, sanitario e di comunità, di contrasto. Vietare il gioco tout court resta una pericolosa scorciatoia, che favorisce il gioco illegale, clandestinizza i giocatori compulsivi lasciandoli soli di fronte ai problemi e, in ultima analisi, poco fa per combattere efficacemente il costo sociale e umano delle ludopatie.” (sic).

Ricordiamo che secondo ricerche che risalgono al 2019 sono oltre 1,3 milioni gli italiani malati patologici di dipendenza da gioco d'azzardo. E solo poco meno del 10% (circa 12mila) sono in cura. Un costo per lo Stato e per la società intera che butta nel cestino ricchezza e risparmio e sostiene un’industria del tutto improduttiva.