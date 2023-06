Il poliambulatorio di prossimità dove conta il benessere delle persone

Un territorio fragile, quello dell’area Metropolitana di Palermo, nel quale a parlare possono essere i numeri. Per esempio, quelli sui ricoveri evitabili e sul numero troppo alto di codici bianchi ai Pronto Soccorso: trentamila le persone che hanno usufruito di servizi di dormitorio nel 2019 (ultimo dato disponibile) e oltre 100 i pasti che le mense comunali hanno servito ogni giorno.

È chiaro che la carenza o addirittura mancanza di benessere sociale e sanitario crea un circolo vizioso, che poeta i più poveri a non fare ricorso alla prevenzione anche quando è gratuita, con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, non conducono uno stile di vita sano praticando, per esempio, attività fisica in maniera regolare. Per i minori di Palermo, poi, praticare sport è l’ultimo dei loro pensieri soprattutto quando le condizioni familiari non consentono di metterlo tra le priorità della loro vita. Secondo l'Osservatorio degli operatori sociali, inoltre, la scarsa connessione tra sistema sociosanitario e socioassistenziale vede quella fetta della popolazione con una condizione di povertà cronica migrare da un servizio all’altro.

È proprio l’idea di salute che cambia varcando le porte di Accùra, 250 mq, al civico 45 di via del Granatiere, nel pieno centro di Palermo, dove la promozione della salute non è solo prevenzione e cura di patologie di ordine sanitario ma una condizione sociale che tiene conto del benessere delle relazioni, dell’abitare e del lavorare in condizioni dignitose. Il poliambulatorio, con i suoi strumenti, il suo approccio, la sua caratteristica multiagency e multidisciplinare vuole diventare luogo in cui instaurare una relazione di fiducia con potere terapeutico.