Neet, la tecnologia che aiuta a ripartire

I giovani dai 18 ai 34 anni non impegnati in percorsi di studio o lavorativi hanno una possibilità in più. Possono infatti candidarsi per partecipare a una serie di corsi di formazione che consentirà loro di conseguire competenze le certificazioni utili per diventare professionisti in ambito informatico e tecnologico e trovare lavoro, in particolare nei settori molto dove la richiesta delle aziende è molto alta, quali la cybersecurity e la programmazione.

È questo il cuore del progetto Readyforit+, lanciato da Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Vodafone Italia, in partnership con varie organizzazioni profit e non-profit che operano nel campo della formazione digitale e della ricerca e selezione del personale. Questa iniziativa di inclusione sociale è tra le vincitrici del bando Onlife promosso dal Fondo per la Repubblica digitale, grazie al quale giovani che non studiano e non lavorano possono accedere gratuitamente a percorsi formativi brevi per costruire o migliorare le competenze digitali più richieste dalle aziende, e a un programma di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo. Il progetto Readyforit+ prevede percorsi formativi di tre o sei mesi, articolati su due livelli di complessità crescente e tra loro indipendenti. I corsi si svolgono da remoto e partiranno da settembre 2023. I corsi di primo livello, erogati da Academy rapido, hanno una durata di tre mesi, forniscono le competenze per avviare una carriera in ambito It support e cybersecurity e includono attestati rilasciati da Cisco, coaching specifico sulle soft skills e preparazione ai colloqui di lavoro.