Volontariato per chi è sospeso? Valditara sbaglia a farne una questione individuale

È in arrivo una revisione della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Alias del voto in condotta. A dichiararlo è Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito. Cambiamenti che, secondo lo stesso ministro, saranno introdotti «al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di contribuire ad affermare l’autorevolezza dei docenti, e di riportare la serenità nelle scuole». Verrà ripristinato il valore del voto in condotta, che farà media a partire dalla scuola secondaria di I grado (era stato tolto nel 2017) e che inciderà sui crediti per l’esame di maturità e, soprattutto, sarà riformato il meccanismo della sospensione: lo studente invece di starsene a casa, allontanato dalla scuola, sarà coinvolto in attività scolastiche e nel caso in cui la sanzione duri più di due giorni dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.

Voto in condotta e sospensione, le novità dal Ministero

Cosa cambia? Sul voto in condotta, la normativa attuale - che presenta varie criticità e ambiguità, dice il Ministero - prevede che con i 5 in condotta ci sia la bocciatura solo in presenza di gravi atti di violenza o di commissione di reati. Ora si stabilisce invece che l’assegnazione del 5, e la conseguente bocciatura, potrà avvenire anche a fronte di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto. Il 6 in condotta invece genererà un debito scolastico (nella secondaria di secondo grado) in Educazione civica, che dovrà essere recuperato a settembre. Quanto alla misura della sospensione, scrive sempre il Ministero, «si ritiene che intesa come semplice allontanamento dalla scuola, sia del tutto inefficace e, anzi, possa generare conseguenze negative sullo studente. Si prevede pertanto che la sospensione fino a 2 giorni dalle lezioni in classe comporti più scuola, più impegno e più studio. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche - assegnate dal consiglio di classe - di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Il percorso si concluderà con la produzione di un elaborato critico su quanto è stato appreso, che sarà oggetto di opportuna valutazione». Se la sospensione supera i 2 giorni, invece, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative. Se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l’attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Ciò al fine di stimolare ulteriormente e verificare l’effettiva maturazione e responsabilizzazione del giovane rispetto all’accaduto.

Nell'anno scolastico che si è appena chiuso, d'altronde, le scuole hanno messo a fuoco come difficoltà quella di trovare strumenti alternativi alla sospensione, da mettere in campo dinanzi ai comportamenti scorretti dei ragazzi. A Pavia per esempio è nata una rete di scuole che propone ai ragazzi sospesi un percorso con Simone Feder e la Casa del Giovane (qui la testimonianza di un ragazzo che ha partecipato a questo percorso). Mentre Francesco Rovida, dirigente scolastico e psicologo, formatore per EIP Italia-Scuola strumento di pace, sul numero di VITA di maggio raccontava che a preoccupare gli insegnanti sono proprio «da un lato il senso di insicurezza nascosto dietro gli atteggiamenti aggressivi e all’abbandono scolastico e dall’altro le esplosioni comportamentali dinanzi a cui gli strumenti con cui siamo abituati - la punizione, la sospensione, il provvedimento disciplinare - sono inadeguati. Serve qualcosa che vada oltre». Ma ha senso, come fa il ministro, presentare in questo modo l’attività di cittadinanza solidale? Come se fosse l'espiazione di una colpa?