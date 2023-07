Come aiutare un bimbo plusdotato come Giulio, che a 11 anni frequenta le superiori

Giulio è un bimbo gifted, un plusdotato: ha undici anni, la sindrome di Asperger e un quoziente intellettivo 146 (quello medio è intorno ai 100). Concluse le scuole elementari, ha intrapreso un percorso che gli permetterà di diplomarsi presso l'istituto di istruzione superiore Enrico Medi di Galatone, in provincia di Lecce, a soli 16 anni.

Cos’è la giftedness (plusdotazione)?

Il termine giftedness (plusdotazione) viene utilizzato per descrivere un insieme di caratteristiche genetiche, psicologiche e comportamentali che caratterizzano i bambini e ragazzi gifted, che costituiscono circa il 2% della popolazione scolastica.

Nel contesto internazionale esistono molte concezioni e definizioni di giftedness (plusdotazione) e quella più diffusa è quella della National Association for Gifted Children che definisce i bambini gifted come coloro che, se confrontati con i loro coetanei, hanno il potenziale per mostrare livelli eccezionali di performance in una o più delle seguenti aree: abilità intellettiva generale, specifica attitudine scolastica, pensiero creativo, attitudine alla leadership, arti visive e dello spettacolo" (National Association for Gifted Children).

Come spiega Lara Milan, autrice del libro Plusdotazione e talento. Cosa fare e non (Erickson, 2023), «la giftedness non deve essere confusa con il modo in cui viene misurata, in quanto il QI è solo uno dei parametri per identificarea un soggetto plusdotato. Il QI non è la giftedness ma solo un fatto re che indica che la giftedness può esistere. In sostanza, il ragazzo plusdotato non solo ha un’intelligenza quantitativamente diversa ma anche qualitativamente una modalità di funzionamento differente, che si contraddistingue per la capacità di pensare in modo divergente e creativo, risolvere problemi complessi, pensare in maniera astratta, apprendere rapidamente processando una grande mole di dati e di farlo più velocemente degli altri».

Come aiutarle questi bambini e ragazzi?

Nel libro l’autrice offre un’analisi dei bisogni che si riscontrano nei ragazzi plusdotati della scuola secondaria di primo grado - ma che possono essere osservati anche negli alunni della primaria e della secondaria di secondo grado (e oltre): in 15 capitoli, espone la ragione di ciascun bisogno ("Perché fa così?"), a cui seguono indicazioni per l’insegnante sugli atteggiamenti e le strategie da adottare ("Cosa fare") e da evitare ("Cosa non fare"), e fornisce infine strumenti su come intervenire su alcuni aspetti cruciali.

Come sottolinea Lara Milan, spesso «il mancato riconoscimento dei bisogni educativi speciali degli studenti gifted determina una continua carenza di stimoli che può far insorgere problemi di comportamento e di adattamento. È compito di ogni insegnante e adulto creare un ambiente di apprendimento stimolante, motivante e incoraggiante, in quanto solo con interventi educativi adeguati il ragazzo può sviluppare appieno il suo potenziale e avere uno sviluppo armonico».