Povertà, Acli contro l'Assegno di inclusione: «800mila senza sostegno»

Se il welfare per fare figli fa figliastri Il Governo Meloni ha sostituito il Reddito di cittadinanza con due prestazioni: l’Assegno per l’Inclusione (Adi) e il Supporto (temporaneo) per la formazione e il lavoro (Sfl). Nel 2024 con l'Adi torneremo a essere l’unico Paese europeo senza una misura di reddito minimo rivolta a tutti i poveri in quanto tali e non solo ad alcune categorie, come le famiglie con figli. L'esperto di politiche sociali Cristiano Gori: «La riforma contrappone le famiglie con figli e il resto della società. Non ne avevamo bisogno»