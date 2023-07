Società Dolce, un 2022 in crescita: bilancio di oltre 111 milioni di euro

«Siamo cresciuti per linee interne, cioè da soli, grazie alla nostra elevata reputazione e alle nostre capacità, implementando e ampliando le attività direttamente come cooperativa, senza l’acquisizione di altre realtà, come solitamente accade a realtà grandi come la nostra», commenta il presidente Pietro Segata.

La redditività delle attività educative e sanitarie, nelle tre regioni in cui opera la cooperativa (Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia), è tornata quella del periodo pre Covid, mentre le attività assistenziali risentono di una saturazione non ottimale delle residenze per anziani non autosufficienti (86,4%). Le aspettative delle due revisioni di bilancio sono state raggiunte, come ad esempio l’emissione del prestito obbligazionario, assistita da garanzia Sace, per 4,4 milioni di euro con al tasso fisso del 4,5% e i 400mila euro dell’adesione in qualità di soci finanziatori di Coopfond e General Fond.

«Vogliamo essere redditivi più degli altri e crescere più degli altri», sottolinea Segata. «Uno sforzo enorme, legato all’intenzione di continuare a generare valore aggiunto per i nostri circa 4.000 occupati, a copertura delle condizioni di miglior favore a loro riservate e all’imminente rinnovo contrattuale per il quadriennio 2020-2023. Inoltre, stiamo lavorando alla costituzione della Fondazione di comunità “Villa Adalgisa”, il nostro hospice di Ravenna per le cure palliative e alla creazione di un’autonoma agenzia sanitaria, “AssistiamoCasa”, con partner qualificati, per un’offerta di home care e home clinic. Inoltre, nel 2026 è prevista l’emissione di un ulteriore prestito obbligazionario da 3 milioni di euro, a sostegno dello sviluppo della cooperativa».