Un'agenzia europea per la tutela pubblica su farmaci e vaccini?

«La portata politica della raccomandazione di creare una infrastruttura pubblica europea per vaccini e farmaci, è alta», sottolinea Massimo Florio, membro del ForumDD e promotore della proposta di creare un’infrastruttura pubblica europea per la salute. «Un segnale positivo importante. Tuttavia, rischia di perdersi, data la dimensione prolissa (617 punti) del Rapporto. Si torna in modo talora contraddittorio sugli stessi argomenti e, segnatamente, a volte si dà un giudizio acriticamente positivo sui diritti di proprietà intellettuale come motore dello sviluppo dei vaccini, pur riconoscendo che i brevetti hanno limitato l’accesso ai vaccini nel mondo. Occorre più coraggio per cambiare il modello dell’innovazione biomedica».

In effetti, nel Rapporto, pur riconoscendo che l’esclusiva brevettuale può limitare il mercato e l’accesso alle medicine, si afferma che il sistema dei brevetti incentiva le imprese a innovare nell’interesse pubblico. E pur ribadendo la posizione del Parlamento europeo (non fatta propria dalla Commissione) di sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini Covid-19 per consentire l’accesso alla produzione nei Paesi più poveri, si sostiene, peraltro con linguaggio contorto, che le licenze obbligatorie potrebbero essere inadeguate per aumentare la disponibilità di vaccini.

«Siamo solo all’inizio dell’opera, ma il risultato ottenuto mostra che non esistono Golia imbattibili anche a livello di intera Europa», è il commento di Fabrizio Barca, co-coordinatore del ForumDD. «La parte più retriva e monopolista del mondo imprenditoriale farmaceutico si è mobilitata affinché il Rapporto del Parlamento europeo levasse un peana alla loro azione che ha visto negare i vaccini a un pezzo del mondo e spendere, noi tutti, cifre spropositate e inique. Eppure, il messaggio della ragione è in qualche misura passato. Ora dobbiamo moltiplicare i nostri occhi e la nostra pressione per sciogliere le ambiguità sui brevetti quando basati su ricerca e finanziamenti pubblici».

Il Forum Disuguaglianze e diversità scriverà nuovamente a tutti gli europarlamentari italiani per chiedere di impegnarsi affinché nella votazione in plenaria non siano fatti passi indietro sulla ricerca pubblica e per fare in modo che le contraddizioni ora presenti vengano risolte.

Intanto, in occasione del voto al Parlamento europeo del Rapporto sulle lezioni della pandemia Covid-19, il ForumDD ha lanciato con un documentario la campagna “Salute bene comune”, per rafforzare l’attenzione degli europarlamentari e dell’opinione pubblica sull’urgenza di orientare maggiormente la ricerca nell’interesse pubblico e sulla proposta di un’infrastruttura pubblica europea autonoma e senza finalità di profitto per lo sviluppo di nuovi farmaci e vaccini. Pubblicato il Rapporto, il documentario aiuta a comprendere la sua importanza e a coglierne le innovazioni. Consente inoltre di diffondere informazione e mobilitarsi ancora più in previsione del dibattito all’assemblea del Parlamento europeo. Per supportare la campagna, tutti i cittadini possono inoltre firmare la petizione “Una infrastruttura europea per i vaccini, farmaci e innovazione biomedica”, che ha già ricevuto la firma di importanti personalità e associazioni impegnate da anni per il diritto alla salute pubblica.

