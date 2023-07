Casalfiumanese, il coraggio di restare

È la seconda volta che incontriamo una sindaca oggetto di attacchi volgari per come veste o semplicemente per la giovane età. Nel 2023 ancora accade. Ma non è per questo che siamo a Casalfiumanese, in provincia di Bologna.

Lo sguardo di Piccoli comuni, grandi Sindaci non poteva non guardare all'Emilia Romagna post alluvione. E come spesso accade in questo viaggio, si cerca un piccolo comune ma si incontra un intero territorio. Casalfiumanese infatti si allunga in "alto" e "basso" Casale, si estende lungo una teoria di frazioni, una delle quali lambisce la Toscana. L'alluvione lo sfiora, ma i versanti sono instabili a causa di continui smottamenti. Conosciamo Beatrice Poli nel suo ufficio di sindaca, il tempo come sempre è scarso, ma lei veloce e molto puntuale nelle risposte. C'è tanto amore per la sua comunità, nelle sue parole e nei suoi occhi, ma anche una forte determinazione a non accettare stereotipi e addomesticamenti culturali.



Casalfiumanese ha avuto molti danni dall'alluvione?

Per pochissime ore ci siamo allagati, ma niente di grave. Però combattiamo con molte frane, abbiamo un team di geologi che stanno analizzando perché interi versanti si siano mossi, proprio traslati.

Ma se anche io la chiamo “sindaca baby” si arrabbia anche con me?

(ride) Eh…diciamo di no, dai, ma all’epoca mi sono arrabbiata tanto.

C’è ancora il naso arricciato sul governo al femminile, vero?

Se una fa l'assessora, ok. Se una fa l'assessora alla cultura, perfetto. Se una fa l’ingegnere "insomma", l’assessora ai lavori pubblici "insomma"…Ci sono deleghe che “vanno bene” per le donne, altre invece no. Tutto quello che si considera “più alto di struttura” non è ritenuto "idoneo" per una donna.

E siamo al Nord…

Profondo Nord, nella regione forse più all’avanguardia. Probabilmente c'è un “non detto” culturale che un po' rimane ancora nella nostra educazione.

Lei ha iniziato l’esperienza in politica a 18 anni, giusto?

Sì, nel 2014 come assessora alla cultura, ero appena diplomata. Fino al 2019 sono stati cinque anni molto intensi che mi hanno confermata nella passione per la politica e nell’impegno per la mia comunità. Il mandato di sindaca ci ha messi a dura prova, tra covid, guerra e alluvione, però nasce proprio dal desiderio di metterci a diretta disposizione di una comunità che ha circa 3.400 abitanti e dove c'è la bellezza di conoscersi tutti, dove l'idea è proprio quella di provare a crescere insieme. Era un’esperienza che volevo fare senza risparmiarmi. Oggi sono sindaca di Casalfiumanese e impiegata ai Servizi sociali nel comune di Castenaso vicino a Bologna, ma sto anche finendo gli studi in Scienze della formazione.