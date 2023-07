Gi group, nuovo impegno per il lavoro sostenibile

Potrebbe sembrare semplice operare in un settore economico in cui alle aziende mancano centoventimila nuovi addetti. Non lo è se consideriamo che in quel campo specifico, ad esempio l’information technology, le università italiane sfornano soltanto cinquecento laureati all’anno. Colmare il gap diventa allora piuttosto complicato. Anzi, quella di trovare i “profili” giusti per le aziende in cerca di nuove persone è la sfida più importante per il mercato del lavoro italiano e in generale per i Paesi cosiddetti più sviluppati. La sfida è aperta anche per aziende del calibro di Gi group holding, importante player di servizi e consulenza in ambito di gestione delle risorse umane (oltre ottomila persone impiegate nel mondo) che, presentando i risultati del 2022, ha mostrato numeri importanti, con una crescita di fatturato a doppia cifra (3,6 miliardi di fatturato pari a un +12,3% rispetto al 2021) assieme agli sviluppi strategici di sostenibilità per il Gruppo.



Proprio da questi ultimi vogliamo partire, guardando alla trasformazione che la capofila italiana della holding, Gi group Italia, ha impresso al suo status diventando società benefit nel 2021. Stefano Colli Lanzi, ceo e founder di Gi group holding, ha inquadrato questa scelta in modo molto pragmatico: «Ci siamo sempre considerati una società benefit. Con questo passaggio, abbiamo trovato la forma istituzionale per esprimere ciò che abbiamo sempre inteso essere come azienda». La strategia di crescita del Gruppo, ha precisato Colli Lanzi, punta a far evolvere il mercato del lavoro «creando valore sostenibile, sociale ed economico e tale approccio è tangibile nell’impegno costante volto a rendere l’ecosistema Hr (human resources) più efficace ed efficiente, promuovendo una cultura del lavoro capace di soddisfare gli interessi delle imprese, delle persone e della società». Proprio in tema di cultura del lavoro, di recente Gi group ha riattivato la sua fondazione, diventata Fondazione per il lavoro sostenibile, con l’obiettivo di individuare, insieme a tutti i portatori di interesse, progetti concreti e replicabili in questo campo.