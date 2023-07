Caro mutui, c'è una banca che ci (ri)mette gli utili

Il sostegno economico sarà assegnato sulla base di criteri di proporzionalità, costruiti a partire dai livelli di reddito certificati tramite il modello Isee dei richiedenti, in modo da favorire persone e nuclei con i redditi più bassi. Inoltre la misura prevede una riduzione raddoppiata dello spread premiante per le persone socie di Banca Etica, valorizzando così il principio di mutualità che sta alla base dell’idea di finanza etica e della forma cooperativa di Banca Etica.

Oltre ai sostegni alle famiglie sulla base isee, Banca Etica mette a disposizione un fondo di solidarietà, allocato presso la Fondazione Finanza Etica, per i soci che si trovano in una situazione strutturale di difficoltà, quale ad esempio la perdita del posto di lavoro o la permanenza prolungata in cassa integrazione.

Analogamente, Fiare Banca Etica, l’emanazione del gruppo Banca Etica nella penisola iberica, interverrà a supporto di organizzazioni socie e clienti che hanno attivato finanziamenti per progetti di social housing, un comparto caratterizzante del mercato spagnolo, dove Fiare Banca Etica attualmente non eroga mutui casa alle persone fisiche. In tal modo verrà agevolata la restituzione del credito per operazioni che vanno a beneficio di decine di famiglie, ottenendo perciò una ricaduta positiva su centinaia di persone.